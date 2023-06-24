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Путин назвал действия Пригожина "предательством" и ударом в спину

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Contributor/Getty Image

Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам России назвал действия Евгения Пригожина "предательством" и ударом в спину, передает NUR.KZ.

В ходе обращения к народу России Путин назвал действия ЧВК "Вагнер" "ударом в спину" и сравнил ситуацию с октябрем 1917 года, "предательством" и "изменой".

"Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооруженных Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически – знаю, сегодня ещё раз ночью говорил с командующими всех направлений.

Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооруженного мятежа", – начал свое обращение Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026201-putin-nazval-deystviya-prigozhina-predatelstvom-i-udarom-v-spinu/

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