Лукашенко распоряжался привести армию в боевую готовность во время попытки мятежа в России

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время попытки мятежа в России распорядился привести армию в боевую готовность, пишет официальный Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский президент заявил, что ему было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Многие белорусы, по его словам, восприняли их близко к сердцу.

"Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность", – подчеркнул Александр Лукашенко.

В целом мероприятие, на котором сегодня выступает президент Беларуси, посвящено вручению генеральских погон высшему офицерскому составу ВС РБ. Также были приглашены руководители СМИ, политологи и журналисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026576-lukashenko-rasporyadilsya-privesti-armiyu-belarusi-v-polnuyu-boevuyu-gotovnost/