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Уголовное дело по факту вооруженного мятежа в России прекратили

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Военная техника в Ростове 24 июня
Военная техника в Ростове 24 июня. Фото: Stringer / AFP via Getty Images

Уголовное дело по факту недавнего вооруженного мятежа в России прекратили, сообщается в Telegram-канале ТАСС.

"Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено, сообщили в ЦОС ФСБ.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники прекратили действия, направленные на совершение мятежа", – говорится в сообщении агентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026577-ugolovnoe-delo-po-faktu-myatezha-v-rossii-prekratili/

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