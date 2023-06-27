Уголовное дело по факту вооруженного мятежа в России прекратили

Военная техника в Ростове 24 июня. Фото: Stringer / AFP via Getty Images

Уголовное дело по факту недавнего вооруженного мятежа в России прекратили, сообщается в Telegram-канале ТАСС.

"Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено, сообщили в ЦОС ФСБ.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники прекратили действия, направленные на совершение мятежа", – говорится в сообщении агентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026577-ugolovnoe-delo-po-faktu-myatezha-v-rossii-prekratili/