Путин предложил бывшему командиру "Вагнера" набирать "добровольцев". Это новый "Вагнер" внутри Минобороны?

Президент России Владимир Путин встретился с Андреем Трошевым, которого российские СМИ называют бывшим начальником штаба ЧВК «Вагнер». Путин поручил ему заняться формированием «добровольческих подразделений». Можно ли создать новый «Вагнер», но внутри Минобороны России?

Встреча Путина с Трошевым состоялась накануне вечером, но видео и стенограмму Кремль опубликовал только утром в пятницу. Во встрече также принимал участие замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Трошев был назван просто по имени и фамилии — без должности. Уже позже представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Трошев «работает в Минобороны». А СМИ напомнили, что это бывший глава штаба ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой», который в июне не поддержал мятеж Евгения Пригожина.

Согласно стенограмме, Путин не в первый раз встречался с этим человеком.

«На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — сказал Путин («специальной военной операцией» власти России по-прежнему называют войну против Украины).

Июньский мятеж произошел после кровопролитной битвы за Бахмут, который наемники «Вагнера» штурмовали много месяцев.

«Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — сказал Путин на встрече с Трошевым и Евкуровым.

О Евкурове также известно, что после авиакатастрофы Пригожина он летал в Африку — в те страны, где действовал «Вагнер». Что касается Трошева, то он полковник полиции в отставке, участвовал в войнах в Афганистане и Чечне, служил в ОМОНе и СОБРе, а в «Вагнере» был исполнительным директором и начальником штаба во время боевых действий в Сирии — во всяком случае, так он описан в санкционном листе ЕС.

Информация даже о возрасте Трошева противоречивая — Евросоюз, введя против него санкции в 2021 году, указал, что он родился в Ленинграде в апреле 1953 года. Те же данные у Британии, которая также ввела против Трошина санкции. Однако в «Википедии» Трошев моложе — 1962 года рождения. По данным проекта «Герои страны», за войну в Сирии он в марте 2016 года по секретному указу Путина получил звание Героя России. В родном Петербурге возглавляет «Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов».

Путин уже рассказывал о человеке по прозвищу Седой кремлевскому корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, комментируя встречу с Пригожиным и вагнеровцами, которая прошла 29 июня, то есть уже после скоротечного мятежа.

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить, — цитировал Путина Колесников. — Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время… Многие кивали, когда я это говорил… А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: нет, ребята не согласны с таким решением».

Бизнес-джет Пригожина, на борту которого также находился главный командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, разбился 23 июня. С тех пор СМИ не раз сообщали о возможных вариантах дальнейшего использования наемников ЧВК в боевых действиях как в Африке, так и в Украине.

Американская CNN сообщала, что они снова появились под Бахмутом. Украинские военные накануне также заявили, что некоторые вагнеровцы, уезжавшие в Беларусь, подписали контракты с российским Минобороны и сейчас снова дислоцированы в Украине.

Остается вопрос, будут ли новые «добровольцы», которых должен вербовать Трошев, столь же полезны для российских военных, как вагнеровцы.

Можно ли создать новый «Вагнер», но внутри Минобороны России? Рассуждает военный корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов:

«Формирование добровольческих отрядов, о котором российский президент Владимир Путин говорил накануне на встрече с бывшим командиром ЧВК «Вагнер», многие восприняли как попытку воссоздать такую частную структуру в составе Министерства обороны России.

Для этого есть все основания — вагнеровцев российские военные в своих сводках именовали именно «добровольцами». Однако нынешняя (очередная) попытка создать ЧВК в рамках госструктуры противоречит самой сути «Вагнера» и его роли в войне, а также его отношениям с Минобороны.

Предыдущая попытка заставить наемников подписать контракты с военным ведомством и перейти в его подчинение закончилась мятежом, походом «Вагнера» на Москву, и в конце концов привела, как считает, наверное, большинство, к гибели руководства ЧВК. Наемники не собирались играть по государственным правилам.

Частная военная компания как форма организации никак не регулируется российским законодательством. Между тем «Вагнер», как и другие ЧВК, существовали и продолжают существовать. В этом отчасти и заключается их преимущество как боевых частей — они свободны от ответственности, что нарушает принцип единоначалия, но при этом они и не зависят от ошибок командования.

Армия — очень сложная и громоздкая госструктура, деятельность которой регулируется массой документов: законов, уставов, наставлений. Ее действия на войне тем успешней, чем лучше она организована. Между тем в войне в Украине российская армия продемонстрировала большие системные проблемы, которые проявились в планировании операций, их проведении, взаимодействии различных частей, подготовке военных, дисциплине, снабжении, наконец, в социальном обеспечении.

ЧВК «Вагнер» был изначально свободен от армейской бюрократии. Небольшая частная армия Евгения Пригожина предлагала намного более выгодные контракты своим наемникам, за счет чего смогла нанять опытных офицеров и солдат. «Вагнер» выплачивал не только зарплаты — семьям погибших стабильно передавались большие суммы денег. Поэтому для многих российских мужчин, отслуживших в армии, было выгоднее присоединиться именно к ЧВК, а не заключать контракты с Минобороны.

Когда «Вагнер» оказался на фронте, Пригожин получил от государства большие полномочия — он мог нанимать заключенных в колониях, использовать их в «мясных штурмах», которые сильно облегчали работу уже профессиональных наемников, он получал помощь от Минобороны — военную технику, оружие, боеприпасы, поддержку армейских частей во время боев.

Наконец, Пригожину разрешили де-факто вводить собственный военно-уголовный кодекс, с казнями дезертиров и тех, кто переходил на украинскую сторону. Помните судьбу Евгения Нужина, убитого кувалдой? Скорее всего, да. А помните, как наемники из ЧВК понесли за это наказание? Точно нет — этого не было. «Вагнер» заменил закон корпоративным кодексом чести, и это сошло с рук его руководству.

ЧВК существовала вне государственной системы — и была в этом эффективной. Именно поэтому и понадобилась такая группа на фронте. Если бы российская армия могла сама взять Бахмут, никто бы не стал отправлять на фронт наемников.

Сам Пригожин решал любые проблемы не в рамках существующей армейской цепи командования, а неофициально договариваясь с военачальниками (очевидно, имея поддержку от руководства государства).

Сравнительно небольшая военная структура в такой ситуации действительно могла действовать эффективно — не будучи подконтрольной вышестоящему армейскому командованию, ЧВК могла выбирать время и место ударов, тактику. При этом, не будучи подконтрольной военным, Пригожин получал от них поддержку — артиллерией, авиацией, пополнениями и прямым участием армейских частей в действиях ЧВК.

При этом, находясь вне закона, Пригожин мог угрожать оставлением позиций, публично оскорблять министра обороны и начальника генштаба.

Что получило в ответ российское государство? Взятый Бахмут. Наёмники ценой больших финансовых вложений и помощи, полученной благодаря неформальным связям своего руководства, дали возможность России продемонстрировать хоть какой-то успех на фронте.

Что стоит за предложением Путина создать «добровольческие формирования», сказать трудно, поскольку в России есть уже механизм привлечения людей в армию — заключение контрактов. Если эти формирования будут в составе Министерства обороны, а их участники подпишут стандартные контракты, то эти формирования превратятся в обычные воинские части.

Если же это будет попытка создать некий аналог ЧВК «Вагнер», свободный от приказов армейского командования, то тут большую роль будет играть руководитель такого формирования, его личные связи с государственным руководством, «административный вес», который позволит ему противостоять военачальникам. У Пригожина это в результате не получилось».