Пригожин: Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении

Евгений Пригожин. Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин заявил о развороте колонн и отходе из городов России в полевые лагеря, об этом он заявил в своем Телеграм-канале, опубликовав аудиосообщение.

"Мы вышли 23 июня на "марш справедливости“. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться.

Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", — заявил Пригожин в аудиосообщении.

Ранее пресс-служба Александра Лукашенко распространила сообщение, в котором утверждалось, что президент Беларуси провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.

"Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", — говорилось в сообщении.

Ситуация в России

Напомним, прошлой ночью в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По факту было возбуждено уголовное дело.

Позже в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

Еще позднее появилась информация, что в сторону Москвы по территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер". Это также подтвердил губернатор региона Игорь Артамонов.

На фоне сложившийся ситуации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Между тем посольство РК в РФ также сделало заявление. Казахстанцев в связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России попросили воздержаться от их посещения.

Сегодня также сообщалось, что президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Также сегодня днем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Путин проинформировал о ситуации в стране.

Вечером же стало известно, что Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности. Заседание запланировано на утро 25 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026258-prigozhin-my-razvorachivaem-svoi-kolonny-i-uhodim-v-obratnom-napravlenii/