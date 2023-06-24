Техника ЧВК "Вагнер" передвигается в сторону Москвы

Оперштаб. Фото: t.me/igor_artamonov48

В сторону Москвы по территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер". Информацию подтвердил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном Telegram-канале.

По его данным, правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет.

"С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперштабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают четко и слаженно.

Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям.

Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие", - написал губернатор Липецкой области.

Для справки: Липецкая область была образована 6 января 1954 года. Она расположена в центральной части европейской территории России, в 400 км на юг от Москвы.

Регион граничит с Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Тамбовской областями.

Карта. Скриншот: 2gis.ru

Напомним, сегодня ночью в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По факту было возбуждено уголовное дело.

Позже в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

На фоне сложившийся ситуации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026240-tehnika-chvk-vagner-peredvigaetsya-po-territorii-lipetskoy-oblasti/