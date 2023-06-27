Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер" Пригожина в Беларусь

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в республике. Об этом он сообщил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

Лукашенко прокомментировал ситуацию с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер", пишет "БЕЛТА".

"Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин. - прим. БЕЛТА) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев. - прим. БЕЛТА) счет", - сказал он.

Он также высказался о предложении, которе сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Но, как Хренин говорит: "Мне бы такое подразделение в армии не помешало". Я согласен. Разговаривай с ними", - заявил президент Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026632-lukashenko-podtverdil-priezd-glavy-chvk-vagner-prigozhina-v-belarus/