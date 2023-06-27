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"Мы думали, рассосется, а оно не рассосалось": Лукашенко призвал не делать из себя и Путина героев

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Contributor/Getty Images

Президент Беларуси, выступая на вручении генеральских погон, попросил не называть героями его самого, Владимира Путина и Евгения Пригожина, передает официальный Telegram-канал "Пул Первого".

Александр Лукашенко заявил, что в последних событиях в России, связанных с попыткой мятежа, нет героев.

"Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя. Ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина. Потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев", – подчеркнул он.

Ранее президент Беларуси заявлял, что во время попытки мятежа в России распорядился привести армию в боевую готовность.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

На фоне сложившейся ситуации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Позже сообщалось, что президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко распространила сообщение, в котором утверждалось, что президент Беларуси провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным по согласованию с президентом России Владимиром Путиным. В ответ на это Евгений Пригожин заявил о развороте колонн и отходе из городов России в полевые лагеря.

При этом вчера глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы шли к Москве "не для того, чтобы проливать кровь".

"Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране", – отметил он.

По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции.

Отметим, что частная военная компания (ЧВК) Вагнера или группа Вагнера, как пишет Deutsche Welle, – это неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026590-my-dumali-rassosetsya-a-ono-ne-rassosalos-lukashenko-prizval-ne-delat-iz-sebya-i-putina-geroev/

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