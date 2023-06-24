Путин созвонился с Лукашенко из-за ситуации в России

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает сегодня официальный Telegram-канал "Пул Первого".

"Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", – говорится в сообщении.

Ранее представители ЕС также комментировали происходящее в России.

Что происходит в России?

Ранее в социальных сетях появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер".

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Позже в России возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу после обращений от имени руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в социальных сетях.

Официальные власти разных регионов России рассказывали о ситуации на подведомственной им территории после сообщений о попытке вооруженного мятежа.

Утром в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

Позже Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал действия Евгения Пригожина "предательством" и ударом в спину. Также он заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Кроме того, Путин признал, что ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026216-putin-sozvonilsya-s-lukashenko-iz-za-situatsii-v-rossii/