Путин созвонился с Лукашенко из-за ситуации в России
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Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает сегодня официальный Telegram-канал "Пул Первого".
"Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", – говорится в сообщении.
Ранее представители ЕС также комментировали происходящее в России.
Что происходит в России?
Ранее в социальных сетях появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер".
В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является информационной провокацией.
Позже в России возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу после обращений от имени руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в социальных сетях.
Официальные власти разных регионов России рассказывали о ситуации на подведомственной им территории после сообщений о попытке вооруженного мятежа.
Утром в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.
Позже Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал действия Евгения Пригожина "предательством" и ударом в спину. Также он заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.
Кроме того, Путин признал, что ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026216-putin-sozvonilsya-s-lukashenko-iz-za-situatsii-v-rossii/