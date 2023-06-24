Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о контроле Ростова

Евгений Пригожин. Кадр из видео: t.me/Prigozhin_hat

В связанных с ЧВК "Вагнер" Telegram-каналах публикуют видео с Евгением Пригожиным, которые, предположительно, были сняты в Ростове-на-Дону в штабе Южного военного округа.

На одном из видео глава ЧВК "Вагнер" ведет переговоры с замминистра обороны Юнуус-Беком Евкуровым.

"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Евгений Пригожин.

Также он заявил, что ЧВК "Вагнер" контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром. Однако выполнению задач российской армии это не мешает.

"Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые нужны для боевой работы, уходят штатно, санитарные борта уходят, проблем нет. Мы взяли под контроль аэродром, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам", - отметил он.

Соответствует ли данная информация действительности - неизвестно. Официально российские власти пока никак не прокомментировали действия и заявления Евгения Пригожина.

Между тем губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем официальном Telegram-канале попросил жителей воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома.

По его словам, он дал поручения городской администрации и службам жизнеобеспечения принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех систем.

Также глава региона сообщил, что муниципальный транспорт в Ростове-на-Дону работает, но при этом изменены маршруты движения по центру города. Пригородный ж/д транспорт, добавил он, работает штатно.

"Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону", - пояснил Василий Голубев.

Напомним, ранее руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что по их лагерям были нанесены ракетные удары, якобы лично санкционированные министром обороны Сергеем Шойгу. Он пообещал начать "марш справедливости".

Однако в Минобороны РФ назвали эти сообщения не соответствующими действительности и информационной провокацией. По факту призыва к вооруженному мятежу возбуждено уголовное дело.

В некоторых регионах России усилили меры безопасности. Антитеррористические мероприятия начались и в Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026196-glava-chvk-vagner-evgeniy-prigozhin-zayavil-o-kontrole-rostova/