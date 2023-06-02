Байден упал на сцене во время выпускной церемонии академии ВВС США (видео)

Джо Байден. Фото: Marc Piscotty/Getty Images

Вчера, 1 июня, президент США Джо Байден упал на сцене во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии ВВС в штате Колорадо. Момент падения главы государства попал на видео.

Видеоролик, на котором запечатлен момент падения американского лидера, появился в соцсетях. Судя по кадрам, Байден споткнулся обо что-то и упал на сцену. Охрана президента сразу же поспешила к нему на помощь.

Позже директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт успокоил американцев, заверив, что с Байденом все в порядке. Соответствующая запись появилась

"Он (Байден - прим. ред.) в порядке. На сцене, где он пожимал руки, стоял ящик с песком", - написал Лаболт.

Добавим также, что в этом году Байдену исполняется 81 год. Он уже вошел в историю как самый пожилой президент Соединенных Штатов Америки.

Джо Байден и курьезные ситуации

Отметим, что с момента избрания президентом США Джо Байден не раз попадал в курьезные ситуации. Например, во время своего первого визита в Европу в качестве президента США совершил ряд оговорок и ошибок.

В сентябре 2021 года, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он перепутал слова "states" (United States of America - США) и "nations" (United Nations - ООН). В том же году Джо Байден спутал Барака Обаму с Дональдом Трампом и обвинил в этой ошибке "фрейдистскую оговорку".

В прошлом году СМИ только и успевали публиковать оговорки американского президента. Во время интервью с NBC Байден перепутал Украину с Афганистаном, затем – перепутал украинцев с иранцами.

Во время своих выступлений он путал название своей должности и назывался сенатором, а также называл себя Биденом; когда не смог произнести фамилию конгрессмена, неудачно шутил над паралимпийцами, называл вице-президента Камалу Харрис первой леди.

Журналисты также запечатлели момент, как Джо Байден безуспешно пытался надеть пиджак, пока на помощь не пришла его супруга. А после очередного выступления он растерялся и не сразу смог найти выход со сцены. Кроме того, прошлой осенью и вовсе пытался найти умершую в августе конгрессвумен Джеки Валорски.

Одним из последних курьезов Байдена стало его выступление на ужине в Дублине. Там американский лидер в завершение своей речи призвал собравшихся "лизнуть мир". Что именно имел в виду президент США, неясно, поскольку в расшифровке его речи Белый дом сохранил эту фразу в таком же виде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023036-bayden-upal-na-stsene-vo-vremya-vypusknoy-tseremonii-akademii-vvs-ssha-video/