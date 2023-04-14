"Давайте сделаем это": Джо Байден призвал ирландцев "лизнуть мир" (видео)

Джо Байден. Фото: Julien Behal / Irish Government / Getty Images

Президент США Джо Байден вновь озадачил пользователей Сети своими оговорками. В речи на ужине в Дублине, Ирландия, политик призвал собравшихся "лизнуть мир".

с неоднозначным высказыванием американского президента разлетелся в Сети.

"Нет ничего, чего наши страны не могли бы достичь, если мы будем делать это вместе. Я серьезно.

Так что спасибо всем. Да благословит вас всех Бог. И пойдемте, пойдемте лизнем мир. Давайте сделаем это", – заявил Байден.

При этом такая фраза президента отображена и в текстовой расшифровке его слов на официальном сайте Белого дома.

Текст выступления Джо Байдена. Скриншот: whitehouse.gov

Отметим, что американский лидер нередко делает подобные оговорки, чем смешит или возмущает людей.

Так, недавно президент США посетил город Роллинг Форк в штате Миссисипи, который недавно пострадал от разрушительного торнадо. Выступая с речью перед горожанами Байден по ошибке дважды назвал город "Роллинг Стоун", что вызвало ассоциации с известной британской рок-группой Rolling Stones.

Кроме того, в июле прошлого года Джо Байден посетил Израиль, где во время выступления перед журналистами допустил ошибку, говоря о Холокосте (массовом преследовании и уничтожении евреев, живших в Германии в 30-40-х годах 20-го века).

Президент США сказал "честь Холокоста" вместо "ужас Холокоста". Вероятно, он оговорился из-за того, что эти два слова в английском языке произносятся почти одинаково – honor (честь) и horror (ужас).

В мае прошлого года американский президент оговорился во время выступления и перепутал название своей должности. Байден заявил, что он первый сенатор от штата Делавэр, когда должен был сказать "президент".

А еще раньше, во время выступления в штате Орегон, он не смог произнести фамилию конгрессмена Эрла Блюменауэра. Когда глава США решил поблагодарить представителей конгресса штата, то не смог выговорить фамилию одного из них.

"Можете звать меня Биден. Джо Биден", – отшутился Байден после этого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016723-davayte-sdelaem-eto-dzho-bayden-prizval-irlandtsev-liznut-mir-video/