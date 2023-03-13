Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня "общим желанием всех китайцев"

Си Цзиньпин. Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай должен добиться воссоединения с Тайванем. По его словам, Пекин будет противостоять сепаратизму и вмешательству извне в дела страны, передает РБК.

Как пишет Xinhua, Слова лидера Китая прозвучали на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. По его словам, Китай должен продвигать модель "Одна страна – две системы" и воссоединиться с Тайванем.

"Мы должны твердо продвигать модель "Одна страна – две системы" и великое дело воссоединения Родины. Построение сильной страны неотделимо от долгосрочного процветания и стабильности Гонконга и Макао (специальные административные районы Китая – прим. ред.).

Осуществление полного воссоединения Родины является общим желанием всех китайских сыновей и дочерей и смыслом национального возрождения", – сказал председатель КНР.

На прошлой неделе Си Цзиньпина в третий раз переизбрали председателем КНР. А в октябре прошлого года его выбрали главой Коммунистической партии Китая на третий срок.

В начале марта Тайвань сообщил об очередном присутствии военных самолетов и кораблей Китая вокруг острова.

Отношения Тайваня и Китая

Согласно информации на сайте организации CFR, Тайвань независим от Китая с 1949 года, но Пекин все равно рассматривает остров как часть своей территории. В КНР неоднократно заявляли, что в конечном итоге материковый Китай все равно объединится с Тайванем, даже если придется применить силу.

Сейчас главой Тайваня является Цай Инвэнь, чья партийная платформа активно выступает за независимость.

Вопрос независимости острова часто становится камнем преткновения между США и Китаем. Так, в 2021 году президент США Байден заявлял, что Вашингтон не поддерживает идею независимости Тайваня, но неоднократно говорил, что Штаты будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая.

Кроме того, в 2022 году напряженность между Пекином и Вашингтоном усилила поездка экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Напомним, что после того, как Пелоси покинула Тайвань, китайская сторона пригрозила Тайваню долгосрочными и жесткими мерами и начала масштабные учения вокруг острова.

Тогда ВС Тайваня в ответ на действия КНР решили провести собственные военные учения. А в конце августа прошлого года впервые открыли огонь в сторону китайского дрона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012643-si-tszinpin-nazval-vossoedinenie-knr-i-tayvanya-obschim-zhelaniem-vseh-kitaytsev/