Си Цзиньпин переизбран на третий срок

Си Цзиньпин. Фото: Feng Li/Staff/Getty Images

Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок. Выборы состоялись сегодня утром на пленарном заседании путем тайного голосования, передает РИА Новости.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) сегодня единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Таким образом, Си стал первым председателем Китая в истории страны, избранным на третий пятилетний срок.

Также сегодня Си Цзиньпина переизбрали на пост главы Центрального военного совета (ЦВС) Китая, осуществляющего руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны.

По информации агентства, политик впервые занял должность председателя КНР в марте 2013 года, сменив на посту Ху Цзиньтао. На второй пятилетний срок его переизбрали в марте 2018 года.

Напомним, что в октябре прошлого года Си Цзиньпин был вновь избран в качестве главы Коммунистической партии Китая на третий срок.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Си Цзиньпин родился в 1953 году в Фупине, провинция Шэньси. Его отцом был Си Чжунсюнь – соратник Мао Цзэдуна, занимавший в свое время пост заместителя премьер-министра Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012368-si-tszinpin-pereizbran-na-tretiy-srok/