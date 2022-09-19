Байден заявил о намерении США защищать Тайвань в случае вторжения Китая

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Joshua Lott / Stringer

Американский президент Джо Байден заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов будут защищать Тайвань в случае возможного вторжения Китая, передает CBS News.

"Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом", – заявил Байден.

Однако он отметил, что в случае начала военного конфликта Тайваня с Китаем вооруженные силы Соединенных Штатов будут защищать остров.

"Да, в том случае, если будет беспрецедентная атака", – сказал американский лидер.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась в начале августе после визита на остров спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ китайские власти начали масштабные военные учения у берегов острова, а также ввели санкции против Пелоси и ее родственников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988472-bayden-zayavil-o-namerenii-ssha-zaschischat-tayvan-v-sluchae-vtorzheniya-kitaya/