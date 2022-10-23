Си Цзиньпина избрали на третий срок в качестве главы Компартии Китая

Си Цзиньпин. Фото: Justin Chin/Bloomberg/Getty Images

Си Цзиньпин был вновь избран в качестве главы Коммунистической партии Китая на третий срок. Ему предстоит управлять страной последующие пять лет, передает РИА Новости ссылаясь на решение ЦК, распространенное агентством Синьхуа.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая XX созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Он также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

"В субботу китайский лидер Си Цзиньпин получил беспрецедентный третий пятилетний срок на посту генерального секретаря, а правящая Коммунистическая партия еще больше укрепила его непоколебимую власть и авторитет, внеся поправки в устав партии", – говорится также в публикации агентства Kyodo.

Напомним, сегодня в Пекине состоялся XX съезд Коммунистической партии Китая. В конце мероприятия двое распорядителей деликатно, но настойчиво вывели с трибуны 79-летнего экс-лидера партии и страны Ху Цзиньтао. Последний считается одним из главных оппонентов Си.

На съезде он сидел слева от действующего главы КНР и своего преемника Си Цзиньпина. Кадры инцидента распространились в Сети.

Известно, что Ху Цзиньтао был генсекретарем ЦК Компартии КНР с 2002 по 2012 годы. Пост председателя КНР он занимал с 2003 по 2013 годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993973-si-tszinpina-izbrali-na-tretiy-srok-v-kachestve-glavy-kompartii-kitaya/