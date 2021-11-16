Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Drew Angerer / Staff

На встрече с Си Цзиньпином американский президент заявил, что Штаты не поддерживают идею независимости Тайваня, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Встреча двух глав стран прошла в виртуальном формате. Во время встречи Си Цзиньпин назвал Байдена "давним другом". Председатель КНР заявил, что обе страны должны уважать друг друга и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству.

Байден отметил, что Штаты не стремятся к конфликту с КНР и не намерены менять систему Китая.

"Байден выразил готовность подтвердить, что США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против Китая и не намерены вступать в конфликт с Китаем", - гласит сообщение.

Кроме того, на встрече американский президент заявил, что США придерживаются принципа "Единого Китая". А также не поддерживают независимость островного государства Тайваня.

"Правительство США придерживается долгосрочной и последовательной политики "одного Китая", не поддерживает "независимость Тайваня" и надеется, что в Тайваньском проливе сохранится мир и стабильность", - говорится в сообщении.

Ранее Байден заявил, что они защитят Тайвань в случае вооруженного конфликта с Китаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942389-bayden-zayavil-chto-ssha-ne-podderzhivayut-nezavisimost-tayvanya/