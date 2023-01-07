США выделят рекордные 3 млрд долларов на помощь Украине

Флаг США. Иллюстративное фото: Paul Zinken/Picture Alliance/Getty Images

Власти США анонсировали новый рекордный пакет военной помощи Украине и некоторым другим европейским странам. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать Украину и наших европейских союзников и партнеров, объявляя о новой военной помощи на сумму более 3 млрд долларов", – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Отмечается, что 2,85 млрд долларов из этой суммы будут немедленно предоставлены Украине. Кроме того, страна получит 225 млн долларов в виде иностранного военного финансирования "для создания долгосрочного потенциала и поддержки модернизации вооруженных сил Украины".

Также выделенные средства включают 682 млн долларов, которые будут направлены европейским партнерам и союзникам, "чтобы помочь стимулировать пожертвования военной техники Украине".

При этом, как сообщается на официальном сайте Минобороны США, в новый пакет военной помощи войдут:

50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW, а также 250 000 патронов калибра 25 мм;

100 бронетранспортеров M113;

55 машин с противоминной защитой от засад (MRAP);

138 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин поддержки боеприпасов;

70 000 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;

1200 155-мм выстрелов дистанционных противоминных систем (RAAM);

36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

10 000 выстрелов из 120-мм миномета;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

ракеты RIM-7 для ПВО;

4000 авиационных ракет Zuni;

около 2000 противотанковых ракет;

снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;

противопехотные боеприпасы Claymore;

приборы ночного видения и оптика;

запасные части и другое полевое оборудование.

Как начались военные действия в Украине в 2022 году?

Напомним, что 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили действия России касательно признания независимости ДНР и ЛНР.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам РФ на русском языке. Тогда он сообщил о введении чрезвычайного положения в стране, рассказал о попытке инициировать телефонный разговор с Путиным и заявил, что русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины.

Удары по украинским объектам энергетики

О массированных ударах по украинской энергетике и инфраструктуре сообщалось с начала октября прошлого года, когда произошел взрыв на Киевском мосту.

10 октября на заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам. Он заявил, что взрыв 8 октября на Крымском мосту – это террористический акт.

"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений", – сказал тогда Путин.

В конце октября сообщалось, что из-за ракетных ударов без света остались почти 1,5 млн жителей Украины.

15 ноября стало известно, что в Украине снова была объявлена воздушная тревога. Позже зампредседателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о критической ситуации в энергосистеме Украины из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Россия выпустила по Украине 90 ракет. По его словам, без электроэнергии остались почти 10 млн жителей страны.

Позже Украина не раз подвергалась обстрелам. Поступали сообщения о погибших и пострадавших.

Добавим, что в конце ноября Зеленский называл сумму, необходимую для восстановления Украины. По его словам, для восстановления страны потребуется свыше одного триллиона долларов (более 460 трлн тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004508-ssha-vydelit-rekordnye-3-mlrd-dollarov-na-pomosch-ukraine/