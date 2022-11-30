Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Украины

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок назвал сумму, которая необходима для восстановления страны после войны. Видео доступно на официальном YouTube-канале Офиса президента Украины.

Зеленский представил кандидатуру от Украины на проведение Всемирной выставки "Expo 2030".

"Для меня честь - представить кандидатуру от Украины на проведение Всемирной выставки 2030 года - представить Одессу и весь Черноморский регион.

В этом году Украина стала примером храбрости для всего мира. Миллиарды людей на всех континентах увидели, что такое украинская непобедимость и почему России не удастся добиться своих целей. Теперь они увидят, как Украина стала образцом реконструкции. Ни зима, ни мрак, ни другие способы террора не помогут одолеть ее", — сказал он.

Украинский лидер рассказал, что для восстановления страны потребуется свыше одного триллиона долларов.

"Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем работ - более триллиона долларов. Уже сейчас мы создаем специальную патронажную систему, с помощью которой ведущие страны и компании мира смогут взять шефство над восстановлением украинских городов, регионов, предприятий", — сказал Зеленский.

Напомним, вчера состоялась встреча глав МИД стран НАТО, на которой генсек Йенс Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины в альянс, а также высказался о неудачах в России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999494-zelenskiy-nazval-summu-neobhodimuyu-dlya-vosstanovleniya-ukrainy/