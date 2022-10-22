Ракетные удары оставили без света почти 1,5 млн жителей Украины

Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Из-за ракетных ударов без света остались почти 1,5 млн жителей Украины, передает "Украинская Правда" со ссылкой на сообщение замруководителя Офиса президента Зеленского Кирилла Тимошенко в соцсетях.

Как сообщает Тимошенко, в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тыс. абонентов, в Николаевской - 188,4 тыс., в Волынской области - 102 тыс., в Черкасской - 242 тыс., в Ровенской - 174,7 тыс., в Кировоградской - 61,9 тыс. и Одесской - 10,5 тыс.

В итоге почти 1,5 млн абонентов по всей Украине остались без света.

"Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах поражения. Свет будет! Не забывайте об экономии!" - предупредил украинцев Тимошенко.

Напомним, сегодня в некоторых областях Украины были снова слышны взрывы. Сообщалось о проблемах со светом и водоснабжением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994024-raketnye-udary-ostavili-bez-sveta-pochti-15-mln-zhiteley-ukrainy-soobschili-v-ofise-zelenskogo/