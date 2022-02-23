В Украине предложили ввести режим ЧП. Решение должна утвердить Верховная Рада

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Сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении режима ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, передает NUR.KZ.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 23 февраля во время брифинга, трансляция которого велась на странице ведомства в .

"На территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введен режим чрезвычайного положения", — заявил Данилов, уточнив, что в Донецкой и Луганской областях действует особый правовой режим из-за боевых действий.

При этом, он отметил, это решение должна утвердить Верховная рада в течение 24 часов.

Режим ЧП планируется ввести на 30 дней, при необходимости режим ЧП могут продлить до 60 дней.

Также, по словам Данилова, в отдельных регионах может быть введен комендантский час при необходимости.

Напомним, также сегодня стало известно, что в Украине начался призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957559-v-ukraine-predlozhili-vvesti-rezhim-chp-reshenie-dolzhna-utverdit-verhovnaya-rada/