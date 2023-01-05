Путин поручил прекратить огонь в Украине на Рождество

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин дал поручение прекратить огонь на линии боевого соприкосновения в Украине 6 и 7 января, передает РИА Новости. Отметим, что в эти дни празднуется православное Рождество.

Как сообщили в агентстве, ссылаясь на данные Кремля, президент России Владимир Путин поручил главе Министерства обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине.

Отмечается, что ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".

Как пишет издание, Рождество – один из главных христианских праздников, который по значимости уступает только Пасхе.

Рождество имеет фиксированную дату – 7 января (или 25 декабря по юлианскому календарю). Именно в этот день заканчивается большой Рождественский пост и начинаются Святки. До IV века праздник отмечался 6 января, но позже дату празднования перенесли на 25 декабря.

При этом после 1918 года, когда Россия перешла с юлианского календаря на григорианский, православная церковь стала отмечать рождение Христа 7 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004316-putin-poruchil-prekratit-ogon-v-ukraine-na-rozhdestvo/