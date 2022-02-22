Признание Путиным независимости ДНР и ЛНР: реакция международного сообщества

Флаг Украины. Фото: Valentin Semenov/EyeEm via Getty Images

Страны мира отреагировали на признание Путиным независимости ДНР и ЛНР. Решение России осудили представители США, стран Европы, генеральный секретарь НАТО, президент Еврокомиссии и глава Евросовета.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ранее вопрос обсуждался на Совете безопасности России и члены высказались за подписание документа.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в Twitter, что осуждает признание Россией Донецка и Луганска, так как это нарушает государственную целостность Украины и минские соглашения. Он призвал Россию выбрать дипломатический путь решения конфликта.

Осудили действия Путина Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель. Они заявили, что ЕС отреагирует санкциями против тех, кто был причастен к этому решению.

Свое негативное отношение к признанию независимости ДНР и ЛНР выразили президент Молдавии Майя Санду, Финляндия, Болгария, Грузия, Бельгия, Чехия, Австралия, Польша, Дания.

Президент Франции Макрон призвал ввести санкции против России санкции ЕС.

"Он [Макрон] призывает к созыву экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также к принятию адресных европейских санкций", - отметили в Елисейском дворце.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала признание "грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям".

"Многолетние усилия в "нормандском формате" и ОБСУ намеренно и без каких-либо внятных причин уничтожаются. Приверженность России дипломатическому урегулированию кризиса терпит огромный ущерб", - добавила министр.

Газета The Guardian сообщила, что правительство Британии в связи с признанием ЛНР и ДНР объявит санкции против России во вторник. Весть подтвердила глава МИД страны.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ожидали таких действий от России. Также стало известно, что Байден издаст указ, который запрещает гражданам США торговлю с ЛНР и ДНР.

Отреагировал и генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Генеральный секретарь считает решение Российской Федерации нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не соответствующим принципам Устава Организации Объединенных Наций", - сказано в комментарии представителя Стефана Дюжаррика.

Подписание документа осудили в МИДе Турции. Решение президента России назвали "неприемлемым шагом".

"Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и Луганскую республики в дополнение к нарушению минских соглашений представляет собой явное нарушение политического единства Украины и ее территориальной целостности. Решение Российской Федерации неприемлемо, мы отвергаем его", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В Латвии осудили признание ДНР и ЛНР Россией и призвали международное сообщество "предпринять самые жесткие меры".

"Мы призываем международное сообщество действовать для введения жестких экономических санкций против Российской Федерации и лиц, ответственных за посягательство на государственность Украины", - говорится в заявлении президента, председателя сейма, премьер-министра и главы МИД Латвии.

Как сообщили в Госдуме России, президент Сирии Башар Асад заявил, что они готовы признать ДНР и ЛНР, передает РИА Новости.

"Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию", - сказал координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957186-priznanie-putinym-nezavisimosti-dnr-i-lnr-reaktsiya-mezhdunarodnogo-soobschestva/