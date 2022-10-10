Путин высказался о массированных ударах по Украине (видео)

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета безопасности РФ, где сообщил, что российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам и пригрозил "жестким ответом" в случае "попыток проведения терактов" в РФ, передает РИА Новости.

Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что Россия будет отвечать жестко, если украинские власти "продолжат организовывать теракты".

"Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы", — отметил Путин.

Он подчеркнул, что удары по украинским объектам энергетики, военного управления и связи были нанесены по предложению Минобороны и по плану Генерального штаба России.

"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений", – заявил он.

Напомним, ранее стало известно о крупном ЧП на Крымском мосту. Появились кадры с места происшествия.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что на автомобильной части сооружения произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета.

Сегодня, 10 октября, в Киеве прогремела серия взрывов. В результате ракетного удара погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили травмы.

Позже стало известно, что в украинской столице остановили работу метро, в городской ТЭЦ вспыхнул пожар. Часть областей Украины оказалась обесточена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991965-putin-vyskazalsya-o-massirovannyh-udarah-po-ukraine-video/