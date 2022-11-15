В Офисе Зеленского сообщили о критической ситуации в Украине

Спасатели на месте ракетного удара 15 ноября в одном из районов в Киеве. Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о критической ситуации в Украине из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом он рассказал в своем Telegram.

"Ситуация критическая. Больше всего попаданий [ракетных ударов - прим. ред.] зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании", - сообщил Тимошенко.

Он добавил, что графики стабилизационных отключений пока не действуют. Украинцев призвали потреблять электроэнергию умеренно.

Сегодня во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Киеве и ряде областей. Жителей призвали прятаться в укрытиях. Тимошенко опубликовал в Telegram видео последствий попадания российских ракет в жилой дом в Киеве.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и советник Алексей Арестович связали ракетную атаку с речью президента Зеленского сегодня на саммите G20 в Индонезии. Украинский лидер назвал 10 условий для завершения войны в Украине. На его слова отреагировали в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997320-v-ofise-zelenskogo-soobschili-o-kriticheskoy-situatsii-v-ukraine/