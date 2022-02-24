Зеленский обратился к россиянам (видео)

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации на русском языке. Обращение украинского лидера опубликовано на официальном сайте главы государства.

В начале своего обращения Зеленский сообщил о введении чрезвычайного положения в стране, а также рассказал о введенных санкциях. А затем обратился к россиянам на русском языке.

"Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", – заявил Зеленский.

По словам главы государства, Украине не нужна война.

Президент отвергает все обвинения в нацизме на Украине. По его словам, украинский народ отдал больше восьми миллионов жизней за победу над нацизмом в прошлом.

"Мы точно знаем: нам не нужна война: ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей. Мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины. А наши лица. Война – это большая беда, и у этой беды большая цена", – сказал Зеленский.

Украинский президент утверждает, что власти Украины не представляли, не представляют и не будут представлять угрозы для России.

"Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности: от вас, от России, и других гарантов Будапештского меморандума", – заявил он.

Зеленский также заявил, что русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили действия России касательно признания независимости ДНР и ЛНР.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении режима ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957580-zelenskiy-obratilsya-k-rossiyanam-video/