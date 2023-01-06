Зеленский назвал "рождественское перемирие" Путина попыткой использовать праздник как прикрытие

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине по случаю Рождества и призвал Украину последовать этому примеру. В ответ президент Владимир Зеленский назвал это попыткой использовать религиозный праздник как прикрытие.

Путин заявил, что перемирие будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Объявить перемирие именно на это время - на время рождественских (по юлианскому календарю) церковных служб - ранее призвал глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл.

Именно на этот призыв, согласно сообщению пресс-службы российского президента, и откликнулся Путин.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - цитирует пресс-служба Владимира Путина.

Владимир Зеленский прокомментировал это предложение в своем вечернем обращении. "Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счёта потерь", - заявил президент Украины (в этой части обращения он говорил по-русски, обращаясь к жителям России).

"Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое, - добавил он. - Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле". Он заключил, что "война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним".

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что распоряжение Путина - это "исключительно пропагандистский жест", призванный снизить интенсивность боев и таким образом выиграть время.

"Россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и таки попробовать убедить европейцев с тем, чтобы они начали давить на нас, - считает Подоляк. - Задача у них одна: "немедленный стол переговоров, принятие российского ультиматума, новая линия разделения". Вот циничный смысл указания Путина о "временном прекращении огня". Банальная уловка. В этом нет ни малейшего желания прекратить войну".

Через некоторое время после заявления Путина глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что "решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны". "Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения", - заявил при этом Пушилин.

На предложение Путина отреагировал и президент США Джо Байден. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать распоряжение российского лидера Байден сказал: "Мне не хочется отвечать на все слова Путина. Мне это кажется интересным. Он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви и 25-го [декабря, то есть в Рождество], и в Новый год. Я думаю, он пытается добиться какой-то передышки".

Председатель Европейского совет Шарль Мишель написал в своем "Твиттере", что "отвод российских войск - единственный серьезный вариант восстановить мир и безопасность". "Объявление одностороннего прекращения огня - это такая же фальшь и лицемерие, как карикатурные аннексии и сопровождавшие их референдумы", - пишет европейский чиновник.

"Кому я должен, всем прощаю"

Политолог Татьяна Становая отмечает, что объявлять перемирие, находясь в ситуации обороны, довольно странно: "Примерно как "кому я должен, всем прощаю".

"Рождественское прекращение огня вполне укладывается в логику Путина, где Россия действует на светлой стороне истории и борется за справедливость, в ее понимании, конечно, - отмечает политолог. - Но это и отчасти следствие уничтожения в новогоднюю ночь ПТУ в Макеевке с десятками или сотнями российских мобилизованных".

Вооруженные силы Украины нанесли удар по расположению российских военных в Макеевке 1 января, в первые минуты нового года. Здание училища было полностью разрушено - по данным СМИ, в том числе из-за детонации хранившихся в нем боеприпасов. Министерство обороны России заявило, что в результате погибли 89 военнослужащих, украинские источники называют намного более высокие цифры - до нескольких сотен человек.

По мнению Становой, Путину "очень не хочется получить что-то подобное под Рождество". "Ну и игра в благородство на публику. Нельзя забывать, что в этой войне Путин ощущает себя "хорошим парнем", делающим благое дело не только для себя и "братских народов", но и для мира , освобождая его от "гегемонии" США", - считает политолог.

Накануне представители Украины прогнозировали, что Россия может нанести новые удары ракетами и дронами-камикадзе в течение 6-7 января.

Страна подверглась массовому ракетному удару со стороны армии РФ в новогоднюю ночь, несколько человек погибли. Россия также била по Украине во время Пасхи - одного из главных православных праздников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004330-zelenskiy-nazval-rozhdestvenskoe-peremirie-putina-popytkoy-ispolzovat-prazdnik-kak-prikrytie/