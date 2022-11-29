Столтенберг заявил, что Путин терпит неудачу и пытается использовать зиму как оружие в войне

Йенс Столенберг. Фото: Andrei Pungovschi/AFP/Getty Images

В столице Румынии, городе Бухаресте, проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО, на полях которой генсек альянса Йенс Столтенберг высказался о неудачах России и вероятности вступления Украины в НАТО, передает телеканал CNN.

По данным телеканала Столтенберг сказал, что президент России Владимир Путин терпит неудачу в Украине. По словам главы НАТО, российский лидер "пытается использовать зиму как оружие войны", так как авиаудары России по критически важной инфраструктуре Украины оставила миллионы мирных жителей без электричества, воды и центрального отопления.

Также генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил, что союзники доставили генераторы, чтобы помочь Украине восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру.

На вопрос о том, может ли Украина ожидать дальнейших атак со стороны России, Йенс Столтенберг сказал, что можно ожидать новых атак, "потому что Россия терпит неудачу на поле боя".

Тем не менее, как считает Столтенберг, у России заканчиваются боеприпасы. Об этом, по его словам, свидетельствует ее обращение к Ирану за дополнительными боеприпасами.

"Ни Иран, ни какая-либо другая страна не должны поставлять России ракеты, беспилотники или что-то еще", – подчеркнул он.

Напомним, что ранее власти США, Британии и Украины обвинили Иран в поставках России иранских дронов-беспилотников "Shahed-136".

На тот момент официальный представитель МИД Ирана Насер Канани опроверг поставки беспилотников в Россию. При этом позже глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан признал, что они поставляли свои дроны России. Однако это, по его словам, было еще до начала войны в Украине.

Кроме того, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО, Столтенберг сказал, что ожидает, что главы МИД "повторят, что двери НАТО открыты".

Удары по украинским объектам энергетики

Напомним, что 8 октября на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом в хвосте грузового поезда. Очевидцы сообщили о взрыве и пожаре.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что на автомобильной части сооружения произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета.

После этого 10 октября в Киеве прогремела серия взрывов. Позже стало известно, что в украинской столице остановили работу метро, в городской ТЭЦ вспыхнул пожар. Часть областей Украины оказалась обесточена.

В тот же день президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета безопасности РФ, где сообщил, что российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам. Он заявил, что взрыв 8 октября на Крымском мосту – это террористический акт.

"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений", – сказал Путин.

В конце октября сообщалось, что из-за ракетных ударов без света остались почти 1,5 млн жителей Украины.

15 ноября сообщалось, что в Украине снова была объявлена воздушная тревога. Позже зампредседателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о критической ситуации в энергосистеме Украины из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

"Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании", – сообщил Тимошенко.

Позже Зеленский заявил, что около 10 миллионов Украинцев остались без электричества. Кроме того, на прошлой неделе мэр Киева сообщил, что 70 процентов украинской столицы обесточено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999466-stoltenberg-zayavil-chto-putin-terpit-neudachu-i-pytaetsya-ispolzovat-zimu-kak-oruzhie-v-voyne/