Часть областей Украины обесточена, сообщил премьер страны

Лампочка. Иллюстративное фото: MediaNews Group / The Mercury News via Getty Images / Contributor

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в результате ракетных ударов были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и в Киеве.

"По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", – написал Шмыгаль.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас город полностью обесточен. Его слова приводит Telegram-канал Украина Online. Отмечается, что перебои со светом наблюдаются во Львове, Сумах, Ровно, Тернополе и Киеве.

По данным издания УНИАН, часть Львова осталась без электроэнергии. В городе не работает треть светофоров.

Кроме того, компания "Укрэнерго" в своем официальном Facebook-аккаунте предупредила абонентов, что по энергетическим объектам и гражданской критической инфраструктуре наносятся ракетные удары, в связи с чем в городах и населенных пунктах возможны отключения электроэнергии.

Напомним, сегодня в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Позже стало известно, что в результате ракетного удара по Киеву погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили травмы.

Движение поездов на всех линиях киевского метрополитена было прекращено, а на городской ТЭЦ вспыхнул сильный пожар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991944-chast-oblastey-ukrainy-obestochena-soobschil-ukrainskiy-premer-shmygal/