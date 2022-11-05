Власти Ирана признались в поставке дронов России

Хосейн Амир Абдоллахиан. Фото: Maxim Shemetov / Pool / AFP / Getty Images

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан признал, что они поставляли свои дроны России. Однако это, по его словам, было еще до начала войны в Украине, передает The Washington Post.

"Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — сказал Абдоллахиан журналистам.

Глава МИД Ирана заявил, что у них нет доказательств того, что в Украине используются именно их беспилотники. Дипломат подчеркнул, что Тегеран выступает за прекращение конфликта.

"Если Украина имеет в своем распоряжении какие-либо документы о том, что Россия использовала иранские беспилотники в Украине, они должны предоставить их нам. Если будет доказано, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины, мы не останемся безучастными в этом вопросе", — сказал Абдоллахиан.

Ранее постпред Ирана при ООН отверг обвинения в передаче России беспилотников для применения их в Украине. Он назвал эти сведения "безответственными и безосновательными".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины высказало предположение, что Иран поставляет России дроны-беспилотники, с помощью которых были нанесены удары по многим украинским объектам.

Кроме того, военные Украины периодически сообщают о сбитых, предположительно иранских, дронах. После этих сообщений власти США и Британии обвинили Тегеран в соучастии в украинской войне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995875-vlasti-irana-priznalis-v-postavke-dronov-rossii/