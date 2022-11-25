Зеленский допустил возвращение Крыма Украине невоенным путем

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о твердом намерении вернуть полуостров Крым, аннексированный Россией в 2014 году. Его заявление прокомментировали в Кремле.

Некоторые из западных стран опасаются, что действия Украины, направленные на возвращение Крыма в свой состав, могут привести к опасной эскалации со стороны России. Между тем Киев считает возвращение полуострова важным для своей будущей безопасности, передает Financial Times.

Президент Зеленский выступил за любые способы возвращения Крыма Украине - невоенным или военным путем.

"Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за. Если (предложенное - прим. ред.) решение (не предполагает - прим. FT) деоккупации и (Крым - прим. FT) будет в составе Российской Федерации, то никто не должен тратить на это время. Это пустая трата времени", — сказал президент Украины.

Слова Зеленского прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Вы знаете, что с самого начала, и об этом говорил президент неоднократно еще до начала спецоперации, в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась - для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи", — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина заявил, что российские СМИ неправильно передали смысл сказанных Зеленским слов.

"Чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой невоенным путем, а мирными переговорами, это абсолютно неверная трактовка", — говорит Песков.

Песков считает, что данное заявление президента Украины говорит о его неспособности и неготовности использовать невоенные методы в этой ситуации.

Напомним, в конце прошлого года экс-президент Нурсултан Назарбаев рассказал, почему Казахстан в 2014 году не признал Крым российским.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998965-zelenskiy-dopustil-vozvraschenie-kryma-ukraine-nevoennym-putem/