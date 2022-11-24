Кличко сообщил, что 70 процентов Киева обесточено

Киев. Фото: Chris McGrath / Getty Images

70 процентов Киева пока остается без электричества. При этом водоснабжение удалось частично вернуть. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

"Энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы. Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить его в первой половине дня", — сообщил Кличко.

При этом, по его словам, 70 процентов Киева обесточено. И восстановление зависит от ситуации в энергосистеме Украины.

"70 процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее его вернуть. Однако отмечают, что будет зависеть это от восстановления баланса в энергосистеме Украины. Поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы", — говорит мэр Киева.

Ранее Виталий Кличко призвал киевлян готовиться, возможно, к худшей зиме со времен Второй мировой войны из-за отключений электроэнергии.

Кроме того, в украинской компании-поставщике электроэнергии и газа YASNO выразили мнение, что постоянные отключения электроэнергии по Украине могут продлиться до конца марта 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998771-klichko-soobschil-chto-70-protsentov-kieva-obestocheno/