Опубликовано фото места переговоров России и Украины в Беларуси

Зал для проведения переговоров. Фото: facebook.com/belarusmfa

На появилась фотография, сделанная в зале, где должны пройти переговоры между делегациями из России и Украины.

"Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", – сказано в описании к посту.

Напомним, что Россия и Украина должны были договориться насчет переговоров еще в пятницу, однако этого не произошло. Позже свои версии касательно причин такого исхода озвучили как российская, так и украинская сторона.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласился бы на переговоры в белорусском Гомеле, если бы со стороны РБ не было боевых действий.

Позже в тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Киев провести переговоры в Гомельской области. Спустя некоторое время Зеленский и Лукашенко созвонились, после чего Украина согласовала проведение переговоров.

Переговоры должны состояться уже сегодня, 28 февраля, после прибытия делегаций обеих стран.

Утром Владимир Зеленский упоминал, что следующие 24 часа "будут решающими для Украины".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958380-opublikovano-foto-mesta-peregovorov-rossii-i-ukrainy-v-belarusi/