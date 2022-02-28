Когда состоятся переговоры России и Украины на белорусской границе, сообщили СМИ

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Российско-украинские переговоры могут состояться в понедельник утром на белорусской границе.

Это подтверждает источник Украинской Правды, добавив, что белорусская сторона тоже будет присутствовать в переговорах, только в качестве сторонних наблюдателей.

По словам белорусского политолога Юрия Воскресенского, в состав представителей Киева вошли всего несколько человек. Это заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также сотрудники политической и военной сфер, передает РИА Новости.

"Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать через Польшу, через пункт пропуска "Варшавский мост" (Брест). Они едут огромным кругом", - говорит белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров.

Ранее Песков заявил, что российская сторона уже прибыла в Гомель на предстоящие переговоры с Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958307-kogda-sostoyatsya-peregovory-rossii-i-ukrainy-na-belorusskoy-granitse-soobschili-smi/