Зеленский отреагировал на предложение России начать переговоры в Беларуси

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение начать переговоры с Россией на территории Беларуси.

Как передает ТАСС, Зеленский заявил, что знает о предложении России начать переговоры в Беларуси. По словам украинского президента, Киев согласился бы на переговоры в Гомеле, если бы с ее стороны не было боевых действий.

Зеленский заявил, что площадкой для переговоров могут быть другие города, но не на территории Беларуси. Он добавил, что предложил Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку как площадку для переговоров с РФ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 27 февраля, заявил, что российская делегация прибыла в белорусский Гомель на переговоры с украинской стороной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958226-zelenskiy-otreagiroval-predlozhenie-rossii-nachat-peregovory-v-belarusi/