Встреча Путина и Зеленского необязательна для сделки по Украине, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина необязательна для сделки по Украине, передает NUR.KZ.

Об этом американский лидер заявил журналистам - трансляцию вел Белый дом.

"Им не обязательно быть в одной комнате. Я думаю, они могут сделать это другим путем. Им трудно находиться в одной комнате. Меня не интересует, как это будет сделано", - сказал Трамп, отвечая на вопрос.

Глава Белого дома заявил, что не хочет больше видеть сводки о десятках тысяч погибших солдат.

Напомним, ранее глава Белого дома обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что Украине следует найти нового лидера, способного заключать сделки.

Сам же президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил о том, что политика Трампа подталкивает Киев к капитуляции.

А недавно в СМИ появилась информация, что президент США и его команда попытаются навязать Украине мирную сделку на условиях России.

Марко Рубио в свою очередь на днях рассказал журналистам об отношениях США и Украины в контексте мирного урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. По его словам, Дональд Трамп не просто недоволен, он раздражен из-за позиции Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил о возможной трехсторонней встрече лидеров Украины, США и России.

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