Встреча Путина и Зеленского необязательна для сделки по Украине, заявил Трамп
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Президент США Дональд Трамп считает, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина необязательна для сделки по Украине, передает NUR.KZ.
Об этом американский лидер заявил журналистам - трансляцию вел Белый дом.
"Им не обязательно быть в одной комнате. Я думаю, они могут сделать это другим путем. Им трудно находиться в одной комнате. Меня не интересует, как это будет сделано", - сказал Трамп, отвечая на вопрос.
Глава Белого дома заявил, что не хочет больше видеть сводки о десятках тысяч погибших солдат.
Напомним, ранее глава Белого дома обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что Украине следует найти нового лидера, способного заключать сделки.
Сам же президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил о том, что политика Трампа подталкивает Киев к капитуляции.
А недавно в СМИ появилась информация, что президент США и его команда попытаются навязать Украине мирную сделку на условиях России.
Марко Рубио в свою очередь на днях рассказал журналистам об отношениях США и Украины в контексте мирного урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. По его словам, Дональд Трамп не просто недоволен, он раздражен из-за позиции Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил о возможной трехсторонней встрече лидеров Украины, США и России.
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- Зеленский заявил о возможной трехсторонней встрече лидеров Украины, США и России
- Трамп зол и раздражен из-за позиции Украины по урегулированию конфликта, заявил Рубио
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2445489-vstrecha-putina-i-zelenskogo-neobyazatelna-dlya-sdelki-po-ukraine-zayavil-tramp/
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