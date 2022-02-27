Зеленский заявил, что поговорил с Лукашенко

Владимир Зеленский. Кадр из видео: t.me/OP_UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Поговорил с Александром Лукашенко", - написал Зеленский в Telegram-канале.

В Минске подтвердили, что Лукашенко поговорил по телефону с Зеленским, сообщает БелТА.

О чем говорили президенты и как прошла беседа, не уточняется.

Напомним, сегодня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался о ситуации вокруг Украины. Он заявил, что Киев должен сесть за стол переговоров, "если Украина не хочет потерять государственность".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 27 февраля, заявил, что российская делегация прибыла в белорусский Гомель на переговоры с украинской стороной. Однако на это Зеленский заявил, что площадкой для переговоров могут быть другие города, но не на территории Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958242-zelenskiy-zayavil-chto-pogovoril-s-lukashenko/