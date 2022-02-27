Украина согласовала проведение переговоров с Россией в Беларуси
Украина подтвердила проведение переговоров в Гомельской области в Беларуси.
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, делегация России едет туда, пишет РИА Новости.
"Мы уже собирались уезжать, но нам поступила информация с украинской стороны о подтверждении проведения переговоров", - заявил Мединский.
Кроме того, эту информацию подтвердили в Национальном пресс-центре Беларуси со ссылкой на белорусского политика Юрия Воскресенского, передает ТАСС.
"По моей информации только что президент Зеленский набрал президента Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель", — заявил Воскресенский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко, однако деталей разговоров не сообщалось.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 27 февраля, заявил, что российская делегация прибыла в белорусский Гомель на переговоры с украинской стороной. Однако на это Зеленский заявил, что площадкой для переговоров могут быть другие города, но не на территории Беларуси.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958249-ukraina-soglasovala-provedenie-peregovorov-v-belarusi/