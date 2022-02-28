Зеленский заявил, что следующие 24 часа будут решающими для Украины

Владимир Зеленский. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Президент Украины Зеленский в телефонном разговоре с британским премьером Джонсоном заявил, что последующие 24 часа будут решающими для его страны, передает УНИАН.

Борис Джонсон заявил, что Британия приложит все усилия, чтобы оборонительная мощь достигла Украины. Помимо этого они передадут им 40 миллионов фунтов стерлингов (53,4 млн долларов) для медицинских нужд украинцев.

"Поговорил с премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом Польши Анджеем Дудой насчет текущей ситуации с безопасностью. Договорились о дальнейших совместных шагах по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии!" - сообщил Зеленский в Twitter.

Напомним, предстоящие переговоры России и Украины, как сообщили СМИ, состоятся в понедельник утром. Украинская делегация прибудет на встречу через Польшу.

27 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона уже прибыла в белорусский Гомель на переговоры. Это подтвердили в министерстве иностранных дел Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958312-zelenskiy-zayavil-chto-posleduyuschie-24-chasa-budut-reshayuschimi-dlya-ukrainy/