Глава ДНР Пушилин сообщил о приостановке военной мобилизации в республике

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о приостановке военной мобилизации, передает РБК со ссылкой на телеканал "Россия 24".

Всеобщая мобилизация в республике стартовала 19 февраля. На следующий день после эвакуации мирных жителей в Донбассе.

"Она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые, в принципе, и была нацелена мобилизационная кампания", - сказал Пушилин.

Сейчас власти ДНР нацелены на "выстраивание гражданской составляющей". При этом освобождение населенных пунктов "идет полным ходом".

Напомним, сегодня, 28 февраля, должна состояться встреча представителей Украины и России на белорусской границе.

В состав делегатов из Киева вошли заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также сотрудники политической и военной сфер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958383-glava-dnr-pushilin-soobschil-o-priostanovke-voennoy-mobilizatsii-v-respublike/