Почему не состоялись переговоры с Россией, объяснили в офисе Зеленского

Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова о том, что их страна отказалась от переговоров. Его заявление приводится на официальной странице офиса президента Украины в Facebook.

"Любая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, которую обозначили в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию.

Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров - это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен другой подход.

Переговоры должны базироваться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.

Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик - это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на субботу. И сегодня утром. Бои были жестокими, с максимальной интенсивностью.

Президент Владимир Зеленский категорически не приемлет какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", - заявил Михаил Подоляк.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 25 февраля Владимир Путин отдал приказ остановить продвижение войск в Украине, но из-за отказа Киева от переговоров операция была возобновлена. При этом он уточнил, что в некоторых регионах боевые столкновения продолжались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958160-pochemu-ne-sostoyalis-peregovory-s-rossiey-obyasnili-v-ofise-zelenskogo/