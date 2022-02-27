Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Contributor/Getty Images

Сегодня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. Также он высказался о ситуации вокруг Украины.

Лукашенко заявил, что в Беларусь с Украины привозили оружие. По его словам, готовили там бандформирования для провокаций в республике, пишет РИА Новости.

Также президент Беларуси утверждает, что в Украине нет ни солдат, ни вооружения, ни боеприпасов РБ. Он отметил, что России не нужна такая помощь.

Также Лукашенко подчеркнул, что с юга Беларуси в начале конфликта было 2-3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы.

Киев должен сесть за стол переговоров, "если Украина не хочет потерять государственность", считает Лукашенко. Он выступил с соответствующим призывом.

По словам политика, российская делегация уже прибыла в Гомель для переговоров с Украиной.

Также президент Беларуси призвал Украину стать нейтральной страной без ядерного оружия.

Еще Лукашенко заявил, что единственный выгодополучатель вокруг ситуации с Украиной - США. Они, по его словам, стараются убрать конкурентов в лице России и Китая.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация уже прибыла в Гомель для переговоров с украинской стороной.

Однако президент Зеленский заявил, что площадкой для переговоров могут быть другие города, но не на территории Беларуси. Он добавил, что предложил Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку как площадку для переговоров с РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958228-lukashenko-prizval-kiev-sest-za-stol-peregovorov/