США не сомневаются в приведении российского ядерного вооружения в состояние готовности

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Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что страна не сомневается в приведении российского ядерного вооружения в состояние повышенной боеготовности. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По словам чиновника, американская сторона не сомневается в достоверности данных сообщений. Он считает, что это ненужный шаг со стороны Путина, так как "Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и уж точно не со стороны Украины".

"Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания", - сказал представитель минобороны США.

Он добавил, что последние несколько дней в Киеве была замечена российская разведка, которая якобы была переодета в украинскую форму. В ряде случаев их заметили либо местные, либо сами военные.

Напомним, СМИ сообщили, что российско-украинские переговоры состоятся на белорусской границе в понедельник утром. Зеленский заявил, что последующие 24 часа будут для Украины решающими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958377-ssha-ne-somnevayutsya-v-privedenii-rossiyskogo-yadernogo-vooruzheniya-v-sostoyanie-gotovnosti/