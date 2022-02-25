Песков: Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной, но Киев "ушел со связи"

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев "ушел со связи" по поводу переговоров с Россией о текущей ситуации в Украине.

Слова Пескова опубликовало издание РБК.

Как рассказал представитель Кремля, после слов президента Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины российский президент согласился организовать переговоры в Минске. Об этом Москва сообщила украинской стороне, после чего президент Владимир Путин позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Песков заявил, что Россия сразу же сформировала делегацию для переговоров и сообщила об этом Киеву.

"После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском, и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго", - цитирует издание пресс-секретаря главы РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России сесть за стол переговоров. Президент России заявил о готовности провести переговоры, в президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал создать все условия для безопасности на переговорах России и Украины в Минске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958068-peskov-rossiya-sformirovala-delegatsiyu-dlya-peregovorov-s-ukrainoy-no-kiev-ushel-so-svyazi/