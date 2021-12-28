Итоги 2021: самые громкие политические скандалы

Один из талибов стоит на посту в Афганистане. Фото: MOHD RASFAN/AFP via Getty Images

Любой скандал с участием политиков получает такой мощный общественный резонанс, что может поставить крест на их карьере или даже сказаться на будущем государства. NUR.KZ собрал самые громкие политические скандалы, произошедшие в 2021 году.

В начале этого года в Кыргызстане прошли президентские выборы, по результатам которых главой страны стал Садыр Жапаров. Однако его оппоненты заявили о масштабных фальсификациях. Сам Жапаров пришел к власти в октябре 2020 года на фоне протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков, которые привели к отставке экс-президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Кроме того, в ноябре в Кыргызстане прошли парламентские выборы, результаты которых также не были приняты оппозицией из-за сбоев на сайте ЦИК.

В январе начались протесты в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Митинги проходили в нескольких городах России и за рубежом. Самая массовая акция состоялась в Москве. В ней, по разным подсчетам, приняли участие около 40 тыс. человек. В то же время более тысячи человек задержали на акциях протеста в столице России в поддержку Навального.

Позже митинги состоялись в апреле. Глава администрации Навального Леонид Волков, выступая в прямом эфире Telegram, назвал явку "беспрецедентной" и что вышли на улицы не менее 60 тыс. человек. В результате митингов были арестованы более одной тысячи человек.

В Мьянме военные 1 февраля совершили захват власти. Под стражу были взяты президент страны Вин Мьин, государственный советник Аун Сан Су Чжи и другие руководители партии "Национальная лига за демократию". Накануне суд приговорил Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения, затем ей смягчили наказание на два года домашнего ареста, пишет DW.

В мае Израиль сообщил о пуске около 150 ракет из сектора Газа. В ответ на обстрелы израильская армия начала "волну ударов". Минздрав Палестины заявил, что 20 палестинцев, в том числе 9 детей, погибли, еще 65 ранены в результате израильских ударов. Позже Израиль объявил чрезвычайное положение из-за усиления конфликта в секторе Газа. Генеральный секретарь ООН заявил, что боевые действия в секторе Газа и Израиле должны быть прекращены, а также призвал к деэскалации ситуации.

Весной самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Взрывных устройств не нашли, но задержали находящегося на борту одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Майкл О'Лири, глава ирландского лоукостера Ryanair, заявил, что вынужденная переадресация рейса Ryanair в Беларусь была "угоном, спонсируемым государством". А министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни сообщил, что экипажу было "фактически приказано" приземлиться в Минске.

Вирусным стало видео учительницы физкультуры из Мьянмы. Девушка записывала видео с упражнениями, когда за спиной у нее появилась армия.

Осенью в Гвинее также произошел государственный переворот: военные заявили о захвате власти в стране. Однако правительство Гвинеи опровергло сведения о свержении власти и сообщило, что попытку переворота удалось подавить, передает DW.

Боевики "Талибана" (движение запрещено в Казахстане) 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Талибы также намерены переименовать Афганистан в Исламский Эмират Афганистана, так называлась страна в период пребывания талибов у власти с 1996 по 2001 год.

В ноябре усугубилась ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе. Более тысячи беженцев пытаются пройти в Польшу, а оттуда направиться в другие страны ЕС. Польские пограничники обвиняют белорусских силовиков в содействии мигрантам в незаконном прохождении границы. Военные Беларуси сообщают об агрессивном действии по отношению к беженцам со стороны польских силовиков. ЕС в свою очередь не планирует пускать мигрантов на свою территорию, некоторые беженцы уже вернулись домой.

Рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обрушился из-за скандала с вечеринкой в разгар пандемии. Несколько дней назад стало известно, что в декабре прошлого года на Даунинг-стрит прошла рождественская вечеринка, несмотря на жесткие ограничения. Накануне в Сеть попали кадры, на которых пресс-секретарь премьера Аллегра Страттон репетирует ответы на возможные вопросы журналистов о вечеринке, сообщает Daily Mail. При этом она много смеется и обменивается с коллегами шутками, что "это была не вечеринка, а просто небольшое застолье с вином и сыром, но без социальной дистанции". Видеозапись возмутила не только простых британцев, так и членов парламента, включая депутатов Консервативной партии.

Правительство США официально объявило дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине из-за нарушений прав человека и притеснение уйгуров китайскими властями. Их решение поддержала Австралия. Япония пока не озвучила свой вердикт по бойкоту. Китай уже сделал строгое представление Вашингтону и заявил, что примет решительные меры в ответ на бойкот. При этом спортсмены США и Австралии примут участие в соревнованиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947548-itogi-2021-samye-gromkie-politicheskie-skandaly/