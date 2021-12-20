СМИ опубликовали фото с вечеринки Бориса Джонсона в разгар пандемии

Фото: Xinhua / Global Look Press

The Guardian опубликовали фотографию, на которой премьер Великобритании нарушает ковидные ограничения.

Фотография датируется 15 мая 2020 года. На ней можно увидеть Бориса Джонсона вместе с супругой и примерно 17 сотрудниками в саду на Даунинг-стрит. Все они в разгар пандемии и ограничений не носят масок, не соблюдают социальную дистанцию. Создается ощущение, будто собравшиеся что-то отмечали.

Джонсон на Даунинг-стрит. Фото: The Guardian

На фотографии также видны спиртные напитки, включая вино, и другая еда.

"Премьер-министр постоянно показывает нам, что он не уважает правила, которые он устанавливает для остальных", - прокомментировала появление фотографии заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Райнер.

Она назвала действия Джонсона "пощечиной британской общественности". Отметив, что пока он устраивал вечеринку в саду, остальным жителям страны запрещалось даже выходить на прогулку.

Напомним, недавно премьер Великобритании стал отцом в седьмой раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947489-smi-opublikovali-foto-s-vecherinki-borisa-dzhonsona-v-razgar-pandemii/