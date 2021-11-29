Оппозиция Кыргызстана потребовала аннулировать результаты выборов в парламент

Представители партий, которые не согласны с результатами выборов в парламент. Фото: akipress

В Кыргызстане состоялись парламентские выборы. Оппозиционные партии не согласны с итогами выборов в парламент из-за сбоев на сайте Центризбиркома.

В минувшее воскресенье, 28 ноября, в Кыргызстане были организованы выборы в парламент. По данным ЦИК, в Жогорку Кенеш проходят шесть партий: три проправительственные партии "Ата-Журт Кыргызстан", "Ишеним", "Ынтымак", две оппозиционные партии "Альянс" и "Бутун Кыргызстан", а также "Ыйман Нуру", передает АКИpress.

Однако представители оппозиционных партий "Ата Мекен", "Улуттар Биримдиги", "Социал-Демократы" и "Азаттык" заявили, что не согласны с такими результатами выборов, поскольку на сайте ЦИКа во время подсчета голосов произошли сбои. Они требуют проведения повторных выборов.

"Призываем присоединиться к нам партии, которые не согласны с итогами "честных" выборов. Мы требуем, чтобы результаты выборов были аннулированы. Также должны быть наказаны те, кто украл право граждан выбирать", – сказал член партии "Социал-Демократы" Рыскелди Момбеков.

Как сообщил секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов, на сервер ЦИКа напали хакеры.

"Сейчас все говорят про сервер ЦИК, то есть о том, что были манипуляции с ним. Ближе к восьми вечера мы пошли проверить его. Сервер работает в режиме онлайн, любой может увидеть. Однако мы заметили, что была некая хакерская атака. Специалисты нам сказали, что и в прошлом году были атаки. Но из-за хорошей защиты влияния не было. Атаки есть, но их отбивают", – подчеркнул он, добавив, что техники дадут заключение, были ли изменены цифры на сайте во время голосования.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на странице в Facebook написал, что если подтвердится фальсификация подсчета голосов на выборах в парламент, то он привлечет к ответственности ЦИК.

"Если выяснится фальсификация со стороны ЦИК, то всех членов ЦИК привлекут к ответственности. Они ответят головой. Так же, как власти не вмешивались в избирательный процесс, никто не вмешивался и в работу самой ЦИК. Если произошло вмешательство, то члены ЦИК должны четко указать, кто это сделал", – говорится в его заявлении.

Ранее сообщалось, что Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана совместно с Министерством внутренних дел (МВД) пресекли попытку насильственного захвата власти на территории страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944332-oppozitsiya-kyrgyzstana-potrebovala-annulirovat-rezultaty-vyborov-v-parlament/