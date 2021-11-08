Беженцы начали устанавливать палатки на границе Беларуси и Польши (видео)

Лагерь беженцев на границе Беларуси и Польши. Кадр из видео: t.me/rian_ru

Беженцы разбили лагерь на границе с Польшей. Люди установили палатки в лесу на белорусской стороне и жгут костры.

Как сообщили агентству БЕЛТА в Госпогранкомитете, ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной. Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев.

"Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. По словам иностранцев, конечная цель их маршрута - ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания", - рассказали в ГПК.

Издание отмечает, что беженцы неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности.

"Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ. В ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения", - отметили в ГПК.

Между тем, РИА Новости сообщает, что из-за ситуации с мигрантами на границе Польша мобилизовала два батальона войск территориальной обороны.

"С 15.00 (20.00 по Нур-Султану) из-за ситуации на границе солдаты территориальной обороны двух батальонов легкой пехоты (Белосток и Гайновка) из 1-й Подляской бригады территориальной обороны были вызваны в свои подразделения по тревоге", - говорится в сообщении войск территориальной обороны.

Также стало известно, что президент Польши Анджей Дуда перенес визит в Словакию из-за кризиса на границе с Беларусью. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности страны (BBN) Павел Солох, пишет РИА Новости.

"Господин президент изменил свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был поехать в Словакию", - сказал Солох после совещания у президента на тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

Напомним, сегодня больше тысячи находящихся в Беларуси беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Власти Польши заявляют, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию" страны. Как сообщил РИА Новости представитель Пограничной стражи, белорусские военные направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а через лес.

Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.

В свою очередь, официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность в районе границы и не допустить провокаций.

Ранее мы сообщали, что сотни мигрантов, выдвинувшихся со стороны Беларуси к Польше, попытались прорваться через границу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941185-bezhentsy-nachali-ustanavlivat-palatki-na-granitse-belarusi-i-polshi-video/