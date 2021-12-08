Австралия объявила дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Скотт Моррисон. Фото: Mark Graham/Bloomberg via Getty Images

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что их страна присоединяется к США и объявляет дипломатический бойкот предстоящим Олимпийским играм в Пекине, передает ABC NEWS.

Издание пишет, что официальные лица Австралии не будут присутствовать на Олимпиаде в Пекине в знак официального бойкота Игр из-за нарушений прав человека и притеснение уйгуров китайскими властями. Но при этом Австралия позволит своим спортсменам участвовать в соревнованиях.

"Это отвечает национальным интересам Австралии", – заявил Скотт Моррисон.

Накануне США официально объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине. При этом сами американские спортсмены бойкотировать игры не будут.

В свою очередь китайские власти заявили, что примут решительные меры в ответ на решение Вашингтона бойкотировать Олимпийские игры в Пекине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945812-avstraliya-obyavila-diplomaticheskiy-boykot-olimpiade-v-pekine/