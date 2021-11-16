ЕС отказался пускать мигрантов с территории Беларуси

Жозеп Боррель. Фото: Olivier Matthys/Getty Images/Bloomberg via Getty Images

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не пропустит ни одного мигранта на польско-белорусской границе, передает ТАСС.

"ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их", – заявил Боррель, отметив, что Польша готова оказать мигрантам помощь.

Он подчеркнул, чтобы получить въезд в Евросоюз, нужно выполнить все юридические условия, а также иметь визу. По его словам, другая распространенная информация о праве на въезд ошибочна.

Боррель добавил, что в беседе с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем обсудил возможность оказания гуманитарной помощи беженцам и их возвращения на родину.

"Однако он отверг всякую ответственность за то, что эти люди находятся там", – сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной: в данный момент там собрались не менее 3,5 тысяч мигрантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942330-es-otkazalsya-puskat-migrantov-s-territorii-belarusi/